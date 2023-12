Bocalom sanciona Lei que cria dia e semana municipal da música acreana com programação especial

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) sancionou nesta sexta-feira (22) a Lei Municipal Nº 2.502, que institui o “Dia Municipal do Músico” e a “Semana Municipal da Música Acreana”. A iniciativa visa reconhecer e valorizar a contribuição dos músicos locais para a cultura de Rio Branco.

Conforme o texto, a Semana Municipal da Música será realizada na primeira semana de junho, enquanto o Dia Municipal do Músico será celebrado em 02 de junho, coincidindo com o aniversário do senhor Heloizio Heleno, primeiro presidente da Associação dos Músicos do Acre.

Durante a semana de junho, diversas atividades culturais, como shows, saraus e workshops, serão promovidas, incentivando a produção autoral e fortalecendo a música no município.