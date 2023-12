Bocalom visita a Câmara em última sessão do ano e apresenta programa de construção de casas

A Câmara de Rio Branco iniciou nesta quinta-feira (14) a última sessão de 2023. Com a chegada do recesso parlamentar, os vereadores retornam à casa apenas em fevereiro de 2024. O prefeito Tião Bocalom esteve presencialmente na casa legislativa para apresentar o projetos 1001 Dignidade e Minha Dignidade.

O prefeito utilizou a tribuna para apresentar aos vereadores presentes a estrutura do projeto 1001 dignidades, que tem como foco a construção de mais de mil casas sustentáveis na capital acreana.

“O que nos traz hoje aqui é o fato da nossa população mais humilde não ter uma casa onde morar. Mais de 300 famílias estão em aluguel e muitas outras em áreas de risco”, disse.

Cada residência do 1001 Dignidades custará em torno de R$ 80 mil. O programa será executado com recursos totais de R$ 70 milhões, destes, R$ 36 são oriundos do Governo Federal e os outros R$ 44 milhões são oriundos de recurso próprio da prefeitura de Rio Branco.

Já o programa Minha Dignidade será voltado para servidores públicos efetivos do município de Rio Branco, e para a população de baixa renda, que recebe até três salários mínimos.

A princípio serão construídos 800 apartamentos, de acordo com a prefeitura, em alguns bairros como o Santo Afonso, Israel Lira, Portal da Amazônia e Floresta. Futuramente, mais 700 unidades serão viabilizadas, afirmou Bocalom.

O prefeito anunciou, ainda um terceiro programa habitacional, o Minha Casa Minha Vida, que também será executado em parceria com o Governo Federal.

“O outro é o Minha Casa Minha Vida, que o governo federal lançou a pouco tempo e nós fizemos o cadastro e tivemos liberadas quase 700 unidades habitacionais para Rio Branco”, ressaltou.