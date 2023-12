Cachorro é dado como morto em hotelzinho e aparece vivo dias depois

Um cachorro da raça Yorkshire foi dado como morto por um hotelzinho de pets em Bagé, no Rio Grande do Sul. Dias após o comunicado ser dado para a família, o pet foi encontrado com vida.

Flash, de 13 anos, havia sido hospedado no estabelecimento, que também é um pet shop, por uma semana, em meados de agosto, para que seus tutores fizessem uma viagem. Dias após ser deixado no local, uma veterinária entrou em contato com seus tutores para informar sua morte.

Ele teria se assustado com uma tempestade e infartado, segundo o estabelecimento. Um saco com seu corpo foi entregue a um funcionário de seus tutores, que chegou a realizar o enterro.

Ao voltar da viagem, a família entrou em contato com o estabelecimento para pedir a coleira de Flash. O tutor, Augusto Xavier, relatou ao Uol que suspeitou da resposta da dona do local sobre o item.

Após a suspeita, a família decidiu desenterrar o corpo para confirmar a morte. Segundo o tutor, no saco enterrado havia apenas materiais orgânicos de outros animais, como pedras vesiculares e órgãos.

Por conta da descoberta, a família decidiu usar as redes sociais para denunciar o desaparecimento de Flash. Foi por meio desse post que o animal foi encontrado.

A pessoa que encontrou o animal entrou em contato com o hotelzinho/pet shop para a entrega, segundo Augusto, mas o local rejeitou a devolução por já ter informado a morte para a família.

Contudo, a campanha das redes sociais chegou até a casa em que o pet estava abrigado, e a mulher que estava com Flash entrou em contato com a família para sua devolução em segurança. O animalzinho já se encontra com seus familiares. O caso está sob investigação da Polícia Civil.