Câmara adia votação do orçamento, mas deve aprovar pacote de leis nesta quarta

A Lei Orçamentária Anual de 2024 do município de Rio Branco será votada nesta quinta-feira (14) pela Câmara dos Vereadores. A LOA prevê orçamento de 2,2 bilhões para o próximo ano.

A Lei Orçamentária Anual dispõe sobre as despesas fixas do município para exercício do ano seguinte, e sua votação acontece sempre antes do recesso parlamentar.

O secretário de Gestão Administrativa da Rio Branco esteve presente na sessão desta quarta-feira (13) e levantou a hipótese de ser convocada uma sessão extraordinária para a sexta-feira (15), na qual seria votada a matéria, no entanto, o presidente da câmara, Raimundo Neném, descartou a hipótese.

“Não tem chances de ser votada na sexta, amanhã mesmo, nem que a gente saia daqui meia noite, ela será votada”, disse.

Jhonatan Santiago revelou que a prefeitura tem cerca de 15 de projetos tramitando na Casa e que espera que sejam votados ainda antes do recesso.

Na sessão desta quarta-feira (13) os vereadores deverão votar o maior número possível de projetos, entre eles o do abono salarial, anunciado nesta manhã pelo prefeito Tião Bocalom.