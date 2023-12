Câmara concede título de cidadão rio-branquense a quase 20 pessoas, entre políticos e empresários

A Câmara Municipal de Rio Branco concedeu a 16 pessoas o título de cidadão rio-branquense. As honrarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (4).

O título é concedido a pessoas que não nasceram no município, mas que tenham praticados atos de relevância em favor da localidade e da população.

Entre os que receberam a honraria está o deputado estadual Pedro Longo, natural de União da Vitória, no Paraná. O parlamentar é juiz aposentado e professor de Medicina na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Outra pessoa que ganhou o título foi a empresária Juliana Pejon, a paulista, erradicada no Acre, é uma das proprietárias da loja Made in Acre, marca regional que enaltece a cultura e a identidade acreana.

Confira os títulos concedidos:

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Airton Alves Cavalcante.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Anderson Gonçalves de Paula.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadã rio-branquense à Senhora Juliana Pejon Bessa.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Rodrigo Marques da Costa Queiroz.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Antônio Cid Rodrigues Ferreira.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Fredson Freire da Silva.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor José Fábio Santos da Silva.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Willian Pollis Mantovani.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Pedro Luís Longo.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Rosenato Pontes Corrêa.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor Jorge Ernane Schäfer.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadão rio-branquense ao Senhor José Nildo Ribeiro Xavier.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadã rio-branquense à Senhora Angélica Freire Paulo.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadã rio-branquense à Senhora Doralice Maria Leite Vellegas.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadã rio-branquense à Senhora Cristina Hartmann de Carvalho.

Fica concedido, nos termos do Decreto Legislativo n°21, de 16 de julho de 2019, o Título de Cidadã rio-branquense à Senhora Ondina Maria Silva Mendes.