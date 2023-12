Campeonatos Estaduais terão finais nesta terça no Álvaro Dantas

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) promove mais duas finais nesta terça, 12, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas. Na final do Sub-19, no masculino, o Corinthians joga contra o Veneza e na decisão do Sub-20, no feminino, o Real Sociedade enfrenta o Villa.

Decisão no masculino

Campeão Estadual no fim de semana no Sub-18, o Corinthians entra em quadra como favorito. A diretoria do Timão acreano prometeu a presença da torcida para tentar mais uma conquista.

Real Sociedade favorito

O Real Sociedade vai para a final com grandes chances de conquistar o título. Algumas atletas disputaram o Estadual adulto e isso eleva a qualidade do Real em busca da taça.