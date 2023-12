Além disso, a casa tem um jardim privativo, terraço aberto e adega climatizada, tudo acompanhado de um pé direito alto e grandes janelas. Outro destaque do endereço é que ele sempre recebe cartas sobre o Esqueceram de Mim durante o período natalino, mesmo mais de 30 anos após o lançamento do filme.

“É uma listagem icônica. Fica em um lindo quarteirão do Central Park. O primeiro quarteirão entre [as avenidas] Columbus e Amsterdan é o que chamamos de ‘Park Block’, e [a moradia] fica na verdade no mais bonito dos quarteirões do parque nos anos 90, porque tem lindas moradias em ambos os lados da rua voltada para uns aos outros”, disse o agente imobiliário responsável pela venda ao The Post.