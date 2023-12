Casa é invadida e pai e bebê são baleados durante ataque no 2º Distrito de Rio Branco

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira (25), na Travessa Padre José, no bairro Triângulo, região do segundo distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pelas autoridades policiais, um homem identificado como Miguel Araújo da Silva, de 39 anos, estava em sua residência acompanhado da esposa e da filha, uma bebê de um ano e três meses, quando um veículo de cor prata, com quatro ocupantes, teria parado em frente à sua casa, momento esse que um homem em posse de um revólver calibre .38, desceu e começou a chamar por Miguel, proferindo palavras de baixo calão, porém, o homem se recusou a sair da casa, alegando que estava cuidando da filha.

O atirador invadiu a casa e ordenou que Miguel soltasse a criança, ordem que não foi obedecida, deixando o invasor furioso a ponto de disparar por três vezes contra Miguel e sua filha. Logo em seguida, os suspeitos empreenderam fuga.

Populares que ouviram os disparos, saíram em via pública para saber o que havia acontecido, foi quando descobriram que pai e filha tinham sido baleados.

O SAMU foi chamado, chegando rapidamente ao local. Os socorristas realizaram todos os procedimentos e encaminharam as vítimas para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde instável.

Miguel foi atingido com tiro de raspão no joelho esquerdo, já sua filha foi alvejada com disparo de arma de fogo no pé direito, onde o projétil chegou a transfixar, porém o estado de saúde de pai e filha são considerados estáveis. Os dois foram entregues à equipe médica plantonista da unidade de saúde.

A Polícia Militar foi informada sobre o ocorrido, militares do segundo batalhão estiveram no local e foram informados de que Miguel e sua esposa são usuários de entorpecentes, e que a tentativa de homicídio pode ter relação com dívidas de drogas.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no Pronto-Socorro, onde conversaram com Miguel para apurar mais informações sobre o ocorrido. Os fatos serão investigados.