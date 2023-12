CBLOL 2024: LOUD anuncia RedBert e técnico Stardust

Tricampeão do CBLOL, RedBert teve uma péssima temporada 2023. No 1º Split, na FURIA, o atleta perdeu a titularidade para Andrey “Ayu” e jogou o CBLOL Academy, o campeonato de base do LoL brasileiro. No 2º Split, pela KaBuM, o suporte fez parte do elenco que amargou a lanterna da fase classificatória, com só uma vitória em 18 jogos.