“Laços Ocultos”: cidades do Acre são alvos de operação que investiga fraudes em licitações

As cidades de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, municípios do Vale do Juruá, interior do Acre, estão sendo alvos, na manhã desta quinta-feira (7), do cumprimento de 22 mandados de busca de apreensão numa operação policial e judicial que visa combater fraudes em licitação e outros crimes no serviço público.

Os mandados foram expedidos pelas varas de combate a delitos de organizações criminosas dos municípios.

A operação foi batizada de “Laços Ocultos” e está sendo executada pelo grupo de Atuação especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), com o apoio da Polícia Militar. Pelo menos 50 policiais militares estão envolvidos na operação.