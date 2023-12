Ciro Nogueira afirma que Alysson Bestene é o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco do PP em 2024

O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e atual presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, anunciou nesta quarta-feira (20), em um vídeo nas redes sociais, que o atual secretário de Governo do Acre, Alysson Bestene, é o pré-candidato da sigla à Prefeitura de Rio Branco. As declarações foram feitas durante a visita da bancada do Acre ao Congresso Nacional, em Brasília (DF), na presença da vice-governadora Mailza Assis e do próprio Alysson Bestene.

Nogueira, que também é senador, expressou seu contentamento com o fortalecimento do partido no Acre e destacou Bestene como a escolha do Progressistas para a capital acreana.

“Recebi minha amiga e ex-colega de Senado, Mailza, falei com o nosso governador Gladson por vídeo e recebi os nossos progressistas do Acre, capitaneado pelo Zezinho Barbary e principalmente o nosso pré-candidato Alysson Bestene, que é o nosso candidato em Rio Branco. Fico feliz em ver o nosso partido fortalecido. Grande abraço”, afirmou o presidente nacional do PP.

A declaração de Nogueira evidencia a dificuldade que o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também membro do Progressistas, pode enfrentar para obter a legenda do partido na busca pela reeleição. Com o respaldo público de Ciro Nogueira, Alysson Bestene, que foi aclamado pela Executiva Municipal do PP, fica cada vez mais forte e consolidado para representar à sigla na corrida eleitoral pela prefeitura da capital acreana.