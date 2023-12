Claudia Raia divide opiniões por servir porco inteiro em ceia de Natal

A atriz Claudia Raia dividiu opiniões na internet após compartilhar um vídeo da ceia de Natal de sua família. No Instagram, a estrela disse que assou um porco inteiro para celebrar o nascimento de Jesus. Muitos internautas, no entanto, ficaram incomodados com a imagem.

“Olha que delícia esse trabalho que ele faz com porco, que eu amo, sou apaixonada. Essa pururuca maravilhosa ficou 12 horas assando, uma loucura, gente. E vamos celebrar nosso Natal com ela”, disse Claudia no vídeo (veja aqui). Ela ainda falou que conheceu o trabalho do chef por meio da amiga Ana Maria Braga.

Após compartilhar a refeição no Instagram, Claudia Raia foi bombardeada nos comentários pela maioria dos internautas. “Imagem desnecessária”, escreveu um usuário. Outra pessoa comentou: “Cena absurda. Falta de empatia”.

Porém, teve quem defendesse a atriz. “Peru não tem problema. Fazem costelão que é uma baita peça inteira, mas não tem problema. Hipocrisia”, pontuou um internauta. Uma segunda ainda acrescentou: “A ave inteira, pode? Povo, vamos deixar de hipocrisia”.

Até o momento, a atriz ainda não comentou a repercussão da postagem.