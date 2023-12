Com cascata de fogos na ponte, Prefeitura divulga programação e regras do Réveillon; veja

A Prefeitura de Rio Branco divulgou, nesta segunda-feira (25), as atrações do Réveillon de Vida, Esperança e Dignidade, que acontecerá no Calçadão da Gameleira, a partir das 18h.

Segundo a prefeitura, a entrada é gratuita e a geleira está liberada, com exceção de garrafas de vidros. Além disso, os rio-branquenses poderão curtir ao som de artistas locais como Álamo Kário, DJ Belmont, Edu Safadão e Levada do Ghetto. A Prefeitura confirmou também a realização da tradicional queima de fogos e a cascata na Ponte Metálica.

“Venha participar da virada de ano mais tradicional de Rio Branco, com a melhor e maior queima de fogos da cidade e a tradicional cascata na ponte metálica. Traga toda sua família e amigos para curtir o réveillon mais lindo de Rio Branco, com muita segurança e qualidade”.

