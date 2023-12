Com crise de mina em Maceió, Braskem cancela participação na COP28

Lidando com a crise do risco de colapso de uma de suas minas de sal-gema em Maceió (AL), a petroquímica Braskem cancelou sua participação na Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas (COP28), que acontece em Dubai até o fim da semana.

Em nota enviada a veículos de imprensa, a Braskem justificou a decisão: “Nos últimos dias, diante do agravamento da crise de Maceió, [a Braskem] achou melhor cancelar sua participação em alguns painéis para evitar que o assunto sobrepujasse quaisquer outras discussões técnicas, dificultando eventuais contribuições que a empresa pudesse oferecer”.

A mina 18 da Braskem, em Maceió, está sob risco de colapso há uma semana, mas a velocidade de deslocamento do solo foi reduzida nos últimos dias. Ainda assim, a capital alagoana está em estado de emergência e há restrição da circulação na região da mina.

Ela está numa região onde mais de 30 minas cavadas nos anos 1970 na área urbana de Maceió começaram a ceder, obrigando mais de 50 mil pessoas a sairem de suas casas desde 2019 e deixando bairros fantasmas para trás.

Na COP28 a Braskem tinha um estande e participaria de paineis técnicos. A Defesa Civil de Maceió permanece em “alerta máximo” e ainda vê “risco iminente de colapso” da mina 18 apesar dos sinais recentes de estabilização.