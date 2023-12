Com feriados, atividades em repartições públicas retornam na próxima quarta-feira, em Rondônia

As repartições públicas do Governo de Rondônia terão atividades suspensas nos dias 1º e 2 de janeiro de 2024, período que corresponde ao feriado prolongado. As datas comemoram o dia da Confraternização Universal (1º), e o aniversário da instalação do estado de Rondônia, que este ano foi transferido para o dia 2.

Durante estes dias, serviços essenciais como Saúde e Segurança Pública funcionarão em regime de plantão, conforme horários definidos pelos respectivos gestores. O atendimento ao público nos demais órgãos estaduais será retomado na quarta-feira (3).

O funcionamento do expediente tem como base o Decreto nº 28.680, do Poder Executivo Estadual, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos para o próximo ano, a ser cumprido pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta.

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

Para quem necessitar de auxílio com serviços emergenciais durante o feriado, pode ligar para os telefones:

Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) – 190;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) – 192;

Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) – 193;

Polícia Civil (PC) – 197;

Defesa Civil (DC) – 199.