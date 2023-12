Governo realiza entrega de mais de 4 mil presentes para as crianças durante ação de Natal

Em mais um gesto solidário promovido pelo programa Juntos Pelo Acre, o Governo do Estado realizou, na manhã deste sábado (23), a distribuição dos presentes angariados durante a campanha Natal Compartilhando Esperança. O evento ocorreu no Ginásio do Sesc, em Rio Branco (AC).

A iniciativa, concebida pelo gabinete da vice-governadora Mailza Assis (Progressistas), contou com a colaboração de todas as secretarias estaduais, estabelecendo parcerias valiosas com instituições como a Rede Amazônica – Acre, Via Verde Shopping, TV Adebras, Serviço Social do Comércio (Sesc) e diversas igrejas.

Ao longo de aproximadamente um mês de mobilização, a campanha arrecadou quase quatro mil brinquedos, destinados a alegrar dezenas de crianças neste sábado (23).

O governador Gladson Cameli compartilhou sua emoção ao propiciar um momento especial às famílias acreanas.“Para mim, o melhor presente é proporcionar a essas crianças um momento especial como esse. Eu e Mailza temos filhos, e dar esses momentos a essas famílias aqui é uma prova de que estamos cada vez mais unidos pela sociedade acreana”, ressaltou.

A idealizadora da campanha, vice-governadora Mailza Assis, expressou sua gratidão a todos os doadores que tornaram a ação uma realidade: “Agradeço a todos que abraçaram essa causa, a todos que doaram os presentes, que deram sua contribuição e acreditaram nisso. Essa ação só foi possível graças a todas essas pessoas que se uniram e fizeram acontecer”, enfatizou.

A secretária de Assistência Social, Maria Zilmar, destacou a relevância da ação solidária: “Essa parceria do governo do Acre com a sociedade com certeza vai fazer milhares de crianças sorrirem neste Natal”, disse. O evento não apenas proporcionou alegria às crianças beneficiadas, mas também evidenciou o poder transformador da união entre governo e sociedade em prol do bem comum.