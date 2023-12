Com presépio e Papai Noel, garoto de 10 anos enfeita bicicleta e concorre a premiação de R$ 1,5 mil

O pequeno Murilo Menezes, de 10 anos, é um dos participantes do Concurso de Ornamentação Natalina da Prefeitura de Rio Branco. Com um presépio e um Papai Noel na bicicleta, Murilo chamou atenção do público com os enfeites.

Ao ContilNet, Murilo falou que a ideia de ornamentar a bicicleta surgiu em casa e que todos da família ajudaram. “Foi muito legal montar a ornamentação da bicicleta e toda minha família ajudou”, explicou.

Murilo também revelou que a ideia de colocar um presépio na garupa da bicicleta foi de sua mãe. Para Murilo, a expectativa é ser um dos participantes com premiação na categoria, visto que foram 25 inscritos e apenas 10 serão premiados.

Veja premiação:

1º Colocado R$ 1.500,00 2º Colocado R$ 1.100,00 3º Colocado R$ 1.000,00 4º Colocado R$ 900,00 5º Colocado R$ 800,00 6º Colocado R$ 600.00 7º Colocado R$ 500.00 8º Colocado R$ 400.00 9º Colocado R$ 300.00 10º Colocado R$ 200.00 Premiação total R$ 7.300,00