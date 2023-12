Com R$ 25 milhões garantidos, obra do viaduto da Corrente caminha para aprovação de órgão federal

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), aguarda aprovação do termo de cooperação técnica, análise do projeto e plano de trabalho encaminhados ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para a obra de implantação do Viaduto da Corrente. A obra do Estado está orçada em R$ 65 milhões.

“É uma obra do governo do Estado sob responsabilidade do Deracre e temos trabalhado para garantir a aprovação desse empreendimento tão importante, pelo fato de que naquele local se encontram duas rodovias na entrada da nossa capital. Encaminhamos a documentação solicitada ao órgão federal e estamos aguardando e nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que for possível”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

Com urgência para execução da obra, o projeto e o plano de trabalho idealizados pelo Deracre foram encaminhados no início de 2023 ao Dnit, conforme normas e diretrizes impostas pelo órgão federal. A implantação do viaduto da Corrente é resultado de estudos técnicos iniciados na gestão de Gladson Cameli e está sendo pensado para suprir a demanda das próximas décadas.

A celeridade na análise dos documentos necessários permite ao Deracre a solicitação de liberação de recursos e realização de licitação da obra. Recursos do governo federal na ordem de R$ 25 milhões destinados por meio de emenda parlamentar do senador da República Márcio Bittar estão assegurados ao governo do Estado para execução da primeira etapa da obra.

Além disso, o futuro viaduto se consolidará como um marco na mobilidade urbana da capital acreana. Localizada na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, a passagem de nível eliminará a necessidade de uma rotatória, responsável por grandes congestionamentos ao longo das pistas em horários de pico, assegurando melhoria na fluidez do trânsito em uma região com alto tráfego de veículos leves e pesados. O viaduto, também contará com vias de acessos laterais e outras medidas como a ampliação da ciclovia da Avenida Chico Mendes, na Rodovia AC-40.