Com R$ 300 mil em prêmios, Bocalom anuncia vencedores do concurso de ornamentação de Natal

O prefeito Tião Bocalom (PP) entregou neste sábado (30), a premiação do concurso de ornamentação natalina 2023, que premiou as casas e os carros mais decorados do Natal deste ano.

O concurso foi dividido em duas fases, para a população, sendo a primeira anunciada dia 4 de dezembro, com diversas categorias para a população, como ruas, casas e residências, carros antigos, carros comuns, motocicletas e bicicletas, além das fotografias amadoras e profissionais. Agora com o acréscimo da segunda fase, o valor da premiação chega a R$ 300 mil.

Ao todo, foram 105 famílias premiadas. O prefeito Tião Bocalom destacou que o projeto proporcionou que o espírito natalino percorresse por toda a capital.

“Isso uniu as pessoas e aumentou o espírito natalino na nossa cidade inteira. Porque Rio Branco não é só o centro. O espírito natalino nada mais é do que a presença de Deus nos ensinando a amar”, disse.