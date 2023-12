Compadre Washington se pronuncia após cirurgia de emergência

Compadre Washington passou por uma cirurgia de emergência nesta sexta-feira (29/12), após ser diagnosticado com apendicite aguda. Ele foi submetido a exames após fortes dores abdominais. O cantor do É O Tchan explicou o motivo da cirurgia.

“Quando fiz a tomografia, apareceu que eu estou com apendicite, e o médico disse que era bom eu fazer logo essa cirurgia, que era uma coisa que não doía”, descreveu o cantor, em entrevista ao Portal Leo Dias. Compadre Washington deve pensão do filho caçula

Compadre descreveu que fez o procedimento após recomendação médica. “Eu fiz porque eu viajo muito, pode ser que ela estourasse e desse infecção, então, dependendo de onde eu estivesse, pode ser que não teria como eu ser atendido, então resolvi fazer logo e, estou aqui no hospital de repouso até eles me darem alta”, encerrou.

Boletim médico de Compadre Washington

Compadre Washington “encontra-se clinicamente estável” após ser diagnosticado com apendicite aguda e precisar passar por uma cirurgia, nesta sexta-feira (29/12). Boletim médico divulgado pelo Hospital Mater Dei ainda diz que o cantor não tem previsão de alta.

“Atesto que o sr. Washington Luiz Silva Santos, de 61 anos, internou neste serviço pela madrugada com quadro de desconforto abdominal, e encontra-se clinicamente estável. Foi submetido a exames com achado sugestivo de apendicite aguda”, inicia.

A nota, divulgada no perfil oficial do grupo É O Tchan, completa: “O paciente foi submetido a apendicectomia por videolaparoscopia em 29/12/2023, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial.”

“Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o presente momento”, finaliza.

O É O Tchan ainda esclarece que “cumprirá toda agenda de compromissos como programada, ficando o cantor Beto Jamaica a frente das apresentações até que Compadre se recupere totalmente”.