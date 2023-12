Concurso, marido de Nayara Vilela indiciado e 1º caso de oropouche: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Exclusivo: Bocalom anuncia concurso com mais de 1 mil vagas em entrevista ao ContilNet

Com a chegada do final do ano, o ContilNet preparou uma série de entrevistas com autoridades e personalidades do Acre que se destacaram em 2023 para uma conversa especial com uma retrospectiva desse ano e novidades para 2024. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, conversou com o ContilNet e revelou suas expectativas e metas da gestão para o próximo ano.

Alerta: cidade do Acre registra primeiro caso da febre oropouche; veja detalhes

Dados emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde confirmaram o registro do 1º caso de Oropouche na cidade de Sena Madureira. Trata-se de uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus de mesmo nome e transmitida por um mosquito.

TERÇA-FEIRA

Academia Bluefit anuncia fechamento e divulga nota para clientes: “Decisão dos sócios”

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a academia Blue Fit anunciou que fechará em Rio Branco, nos próximos 30 dias. A unidade, atualmente, fica localizada na Rua Isaura Parente, próximo ao 7º BEC. Na nota, a rede afirma que essa é uma decisão dos sócios.

Bocalom se planeja para construção do primeiro arranha-céu de Rio Branco; entenda

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em entrevista exclusiva ao ContilNet, revelou uma das metas para a sua gestão: a construção de um arranha-céu. Bocalom disse que além dos elevados que estão em andamento e incluem Rio Branco no projeto de cidades inteligentes, um prédio verdadeiramente alto também faz parte dessa modernidade.

QUARTA-FEIRA

Bluefit vendida? Entenda polêmica por trás do fechamento de academia em Rio Branco

Uma das maiores redes de academia do Brasil, a Bluefit, tem franquias espalhadas por todo o país. Na tarde da última terça-feira (26) a empresa surpreendeu seus clientes ao anunciar o encerramento das atividades na unidade Acre, localizada em Rio Branco, na Isaura Parente. Desde então o assunto tem sido um dos mais comentados no estado.

Mulher encontra barata dentro de prato de rabada em Rio Branco e faz alerta nas redes sociais

Uma acreana teve uma surpresa e tanto ao encontrar uma barata dentro de uma rabada no tucupi, prato tradicional do Acre, vendido na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco. O relato foi publicado nas redes sociais, em um grupo que trata sobre gastronomia no estado.

QUINTA-FEIRA

Polícia finaliza inquérito da morte de Nayara Vilela; marido é indiciado por feminicídio e pode ir a júri

O ContilNet apurou e constatou que a Polícia Civil do Acre concluiu nesta semana – mais precisamente na terça-feira (26) – o inquérito que investiga a morte da cantora acreana Nayara Vilela, de 32 anos, encontrada sem vida dentro de sua própria casa no dia 24 de abril, em Rio Branco, na companhia do marido e empresário Tarciso Araújo.

VÍDEO: abalada, jornalista acreana revela que filha de 15 anos foi espancada até ficar inconsciente

Após divulgar com exclusividade para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, o desaparecimento de sua filha de 15 anos, Gabriele de Almeida Rodrigues, a jornalista acreana, Kely Almeida, usou suas redes sociais para se pronunciar detalhadamente sobre o caso. Visivelmente abalada, a jornalista que é natural do município de Brasiléia, gravou vários vídeos explicando toda sua história com seu ex-marido, e também como seus filhos foram embora do Acre em busca de melhor qualidade nos estudos.

SEXTA-FEIRA

Quadrilha invade casa, mata trabalhador e deixa criança de 2 anos baleada em Rio Branco

A ação criminosa ocorreu por volta das 04h da madrugada desta sexta-feira (29), na Rua Liberdade, no bairro Canaã, região do segundo distrito de Rio Branco (AC).

Rogeria Rocha surpreende ao usar vestido sem calcinha em festa de Neymar; VÍDEO e FOTOS

A influenciadora Rogeria Rocha, que está no badalado cruzeiro do jogador, elevou a temperatura de seu perfil no Instagram ao mostrar a sua fantasia para a última festa no navio. A musa apareceu sem calcinha com um top, usando um vestido com fenda lateral enorme, com correntes e detalhes dourados. O modelito branco deixou claro que a musa não estava usando roupa íntima devido ao recorte acentuado na lateral do corpo.

Retrospectiva 2023: desastres climáticos, rebelião em presídio, novas doenças e grandes obras

2023 chegou quase ao fim e com isso, é dado o momento de relembrar os fatos que marcaram o ano, como Saúde, eventos climáticos e perdas importantes.

Retrospectiva: relembre os acontecimentos que marcaram a política do Acre em 2023

O ContilNet fez o levantamento dos momentos mais marcantes da política acreana de 2023. Foi um ano intenso, cheio de mudanças no alto escalão do Governo, com os corredores da Assembleia Legislativa movimentados e com alianças sendo formadas para 2024. Relembre!