Concurso do Dnit com vagas para o Acre está com inscrições abertas; salário chega a R$ 12 mil

Destinado a preencher 100 vagas em cargos de nível superior, o concurso do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) sofreu, nesta quarta-feira (13), a primeira retificação do edital.

A principal mudança é referente aos requisitos para a carreira de analista em infraestrutura de transportes: além de graduados em engenharia civil, agora poderão se inscrever profissionais com curso superior em engenharia de transportes.

As demais alterações tratam de tópicos envolvendo provas, curso de formação profissional, critérios de desempate, composição do cadastro reserva, procedimento de heteroidentificação e conteúdo programático (confira a íntegra da retificação).

Ofertas do concurso do Dnit

A seleção, que também formará cadastro reserva, oferece oportunidades em todas as regiões do Brasil: há postos para trabalhar em 25 estados (o Piauí é a única exceção) e no Distrito Federal.

O edital disponibiliza 50 vagas para a função de analista em infraestrutura de transportes, que requer graduação em engenharia civil ou engenharia de transportes. Em início de carreira, os contratados receberão R$ 12.812,66.

A outra metade dos postos é para o cargo de analista administrativo, em três especialidades: administração (39), contabilidade (7) e tecnologia da informação (4), com salário de R$ 10.294,38.

Passo a passo para se inscrever

Iniciadas em 27 de novembro, as inscrições terminam em 26 de dezembro, às 16h, devendo ser efetuadas pelo site www.conhecimento.fgv.br. A taxa de participação custa R$ 120.

Os pedidos de isenção do pagamento foram recebidos até 29 de novembro. Em atendimento à legislação federal, o certame concedeu gratuidade para pessoas que se enquadram em uma das condições a seguir:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A seleção é organizada pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca pelo telefone 0800 283 4628, além do e-mail [email protected].

Etapas do concurso do Dnit

As provas objetiva (80 perguntas) e discursiva (2 questões e 1 redação) estão marcadas para 18 de fevereiro de 2024, em todas as capitais brasileiras — a aplicação ocorrerá pela manhã e à tarde, respectivamente. O conteúdo programático engloba:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemático;

noções de administração pública;

conhecimentos específicos.

Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca em período a ser oportunamente divulgado. Os convocados poderão apresentar comprovantes de experiência profissional, além de certificados e diplomas de:

especialização (a partir de 360 horas);

mestrado;

doutorado.

A última fase do processo seletivo consistirá em curso de formação profissional, com duração de 120 horas de aulas teóricas e práticas. Presencial, a capacitação ocorrerá em Brasília.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.

📅 Veja as principais datas do cronograma

Publicação do edital: 24 de novembro

24 de novembro Inscrições: de 27 de novembro a 26 de dezembro

de 27 de novembro a 26 de dezembro Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 27 a 29 de novembro

de 27 a 29 de novembro Aplicação das provas: 18 de fevereiro de 2024

Conheça mais sobre o trabalho do Dnit

Resumo do Concurso Dnit 2023

Dnit – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Vagas: 100

Taxa de inscrição: De R$ 120,00

Cargos: Analista

Áreas de Atuação: Administrativa

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 10294,38 Até R$ 12812,66

Organizadora: FGV

Estados com Vagas: AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO‍, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO

