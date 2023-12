Concurso INSS: novo curso de formação em janeiro de 2024

Atenção, estudantes! Mais um capítulo do Concurso INSS vem aí! Foram iniciadas as tratativas para realização de um novo curso de formação, com previsão de início em janeiro de 2024. A informação foi confirmada por um oficio encaminhado pelo presidente Alessandro Stefanutto ao chefe de gabinete do Ministério da Previdência Social, Marcelo de Oliveira Panella.

Tendo em vista que o concurso do INSS/2022 compreende duas etapas, sendo a 1ª as provas objetivas e a 2ª o curso de formação, após a autorização do aditivo de 250 (duzentas e cinquenta) vagas, o INSS iniciou as tratativas junto ao Cebraspe para realização de novo curso de formação, com previsão de início em janeiro de 2024 Trecho do documento enviado ao Ministério de Previdência Social.

Ainda de acordo com o arquivo, o presidente Alessandro Stefanutto relembra que, em junho, realizou o pedido de autorização para aproveitamento de todos os candidatos excedentes às vagas originárias, mas não obteve resposta.

Recentemente, em entrevista ao Bom dia, Ministro, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que o chamamento de excedentes ocorrerá somente em 2024: “Já chamamos 1.250 concursados para iniciar. Ainda tem cerca de 1.800 neste cadastro reserva. Só posso começar a mexer nisso a partir do ano que vem”, pontuou.

É sempre bom lembrar que 1.000 candidatos aprovados para as vagas imediatas já foram convocados, ao passo que foi autorizada a convocação de outros 250 participantes.

Para além, a expectativa é que um novo concurso INSS para Médicos Peritos seja publicado no primeiro semestre de 2024, ofertando cerca de 660 vagas imediatas.

Panorama do Concurso INSS

De acordo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, um novo concurso está previsto para 2024, ofertando vagas para analista e técnico em diversas especialidades.

A Proposta Orçamentária da Previdência Social de 2024 prevê o provimento de 7.655 servidores, sendo que tal número sobe para 9.229 considerando as vagas para Médico Perito.

Confira os salários do Concurso INSS:

Analista e Técnico

Analista do Seguro Social: R$ 9.109,36; e

Técnico do Seguro Social: R$ 5.938,52.

Perito médico

Perito médico 20h: R$ 7.938,50;

Perito médio 30h: R$ 11.906,24; e

Perito médico 40h: R$ 15.875,99.

Resumo do concurso INSS

Técnico e Analista

Situação: novo edital solicitado

Cargos: Técnicos e Analistas do Seguro Social

Vagas: 7.655 solicitadas

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários: iniciais de até R$ 9.109,36

Médico Perito