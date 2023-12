Concurso Nacional Unificado: distribuição das matérias vazada? Entenda

Atenção, concurseiros que pretendem se preparar para o Concurso Nacional Unificado! Circula nas redes informações a respeito das possíveis disciplinas a serem cobradas nas provas!

Vale lembrar que, conforme novo cronograma divulgado, a expectativa é que o edital de abertura seja divulgado no dia 10 janeiro, com provas aplicadas em 5 de maio de 2024. A banca organizadora será a Fundação Cesgranrio.

Sobre as disciplinas das provas objetivas, o Direção Concursos entrou em contato com fontes ligadas à organização do certame, a fim de verificar a veracidade do conteúdo que está sendo difundido em diversos grupos.

Em resposta, as fontes afirmaram que o conteúdo programático “mudou ligeiramente” em relação ao que vem sendo transmitido. Dessa forma, é possível esperar editais com matérias parecidas, mas não exatamente iguais.

É importante destacar que não se trata de informações oficiais do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e, portanto, o conteúdo poderá sofrer alterações. Oficialmente, o MGI informou que só irá divulgar detalhes das disciplinas cobradas na ocasião da publicação do edital de abertura.

Conhecimentos comuns a todos os blocos temáticos

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Raciocínio Lógico

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Ética na Administração Pública

Conhecimentos específicos por bloco temático

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas

Economia

Administração Financeira e Orçamentária

Administração Pública e Políticas Públicas

Contabilidade Geral

Contabilidade de Custos

Análise das Demonstrações Contábeis

Auditoria

Estatística

Contabilidade Pública

Bloco 2 – Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação

Economia

Administração Financeira e Orçamentária

Administração Geral e Pública

Direito Tributário

Contabilidade Geral

Contabilidade de Custos

Análise das Demonstrações Contábeis

Agências Reguladoras

Estatística

Bloco 3 – Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Informática

Administração Financeira e Orçamentária

Legislação Ambiental

Bloco 4 – Educação, Ciência e Tecnologia

Tecnologia da Informação e Informática

Administração Financeira e Orçamentária

Atualidades

Legislação Educacional

Educação Ciência e Inovação

Administração Geral e Pública

Contabilidade Pública

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Informática

Administração Financeira e Orçamentária

Economia

Administração e Políticas Públicas

Realidade Brasileira

Legislação de Assistência Social

Conhecimentos Básicos de Legislação do SUS e Saúde Pública

Bloco 6 – Trabalho e Previdência

Tecnologia da Informação e Informática

Contabilidade Geral

Contabilidade de Custos

Análise das Demonstrações Contábeis

Legislação Previdenciária

Economia

Direitos Humanos

Administração Geral e Pública

Estatística

Auditoria

Direito do Trabalho

Legislação Trabalhista

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação

Administração

Administração Financeira e Orçamentária

Atualidades

Estatística

Arquitetura de Computadores

Redes e Segurança

Engenharia de Software

Governança de TI

Banco de Dados

Bloco 8 – Área Intermediária

Informática

Geografia

Química

