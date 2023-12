Concurso Nacional Unificado: veja os prazos do novo cronograma!

Já está sabendo que o cronograma de atividades do Concurso Nacional Unificado foi modificado? Agora, o edital será publicado no dia 10 de janeiro enquanto que as provas devem ser realizadas em 05 de maio de 2024.

Para te ajudar a organizar os estudos, o Direção montou um cronograma especial contado a partir desta sexta-feira (15). Veja:

De hoje (15/12) até a publicação do edital: 26 dias

26 dias Do edital até abertura das inscrições: 9 dias

9 dias Do edital até aplicação da prova : 116 dias

: 116 dias Da aplicação da prova até divulgação dos resultados preliminares: 29 dias

29 dias Do resultado final até o início da convocação: 6 dias

Confira também o cronograma definido pelo MGI:

Publicação do Edital : 10/1/2024

: 10/1/2024 Inscrições: 19/01 a 09/02/2024

19/01 a 09/02/2024 Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024

29/02/2024 Divulgação dos Cartões de Confirmação : 29/04/2024

: 29/04/2024 Aplicação das Provas : 05/05/2024

: 05/05/2024 Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024

03/06/2024 Divulgação Final dos Resultados: 30/07/2024

30/07/2024 Início da Convocação para posse e Cursos de Formação: 05/08/2024

Panorama do Concurso Nacional Unificado

O Direção vem acompanhando todos os detalhes do Concurso Nacional Unificado e, justamente por isso, decidiu reunir tudo o que você precisa saber sobre o “Enem dos concursos”.

Em primeiro lugar, é importante que você saiba que o certame ofertará 6.640 vagas para 21 órgãos e Ministérios do Poder Executivo Federal!

Estas vagas, a propósito, serão distribuídas entre 8 blocos temáticos, sendo que cada participante pode escolher somente um e, a partir de então, se candidatar aos cargos desejados em ordem de prioridade.

Veja os blocos temáticos:

Bloco 1 – Administração e Finanças Públicas

MGI – Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos: 150 vagas;

MF – Ministério da Fazenda: 40 vagas;

MPO – Ministério do Planejamento e Orçamento: 100 vagas;

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 50 vagas.

Bloco 2 – Agências Reguladoras e Infraestrutura – Concurso Nacional Unificado

ANTAQ: 30 vagas;

ANEEL: 40 vagas;

ANS: 35 vagas;

MGI (Analista de Infraestrutura): 300 vagas.

Bloco 3 – Agricultura e Meio Ambiente

MAPA: 200 vagas;

INCRA: 742 vagas.

Bloco 4 – Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – Concurso Nacional Unificado

INMET: 80 vagas;

MCTI: 296 vagas;

INEP: 50 vagas.

Bloco 5 – Políticas Sociais, Justiça e Saúde

MGI (ATPS): 500 vagas;

Funai: 350 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas; e

Ministério da Justiça: 100 vagas.

Bloco 6 – Trabalho e Previdência – Concurso Nacional Unificado

MTE (AFT): 900 vagas; e

Previc: 40 vagas.

Bloco 7 – Dados, Tecnologia e Informação

IBGE: 595 vagas;

MGI (ATI): 300 vagas.

Bloco 8 – Nível médio – Concurso Nacional Unificado

IBGE: 300 vagas;

MAPA: 240 vagas; e

Funai: 152 vagas.

Confira também as oportunidades que ainda não estão oficialmente em nenhum bloco:

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC): 40 vagas;

Ministério da Educação: 70 vagas; e

Ministério da Cultura: 50 vagas

A prova será aplicada em um só dia em 217 cidades distribuídas entre as 5 regiões do país. Veja:

Norte – 40 municípios – Concurso Nacional Unificado

I. dois no Estado do Acre:

Cruzeiro do Sul; e

Rio Branco.

II. nove no Estado do Amazonas:

Coari;

Itacoatiara;

Lábrea;

Manaus;

Manicoré;

Parintins;

São Gabriel da Cachoeira;

Tabatinga: e

Tefé.

III. três no Estado do Amapá:

Laranjal do Jari;

Macapá ; e

; e Oiapoque.

IV. dezessete no Estado do Pará:

Altamira;

Ananindeua;

Belém ;

; Bragança;

Breves;

Cametá;

Itaituba;

Marabá;

Monte Alegre;

Oriximiná;

Paragominas;

Parauapebas;

Redenção;

Santana do Araguaia;

Santarém;

São Félix do Xingu; e

Tucuruí.

V. quatro no Estado de Rondônia:

Ariquemes;

Ji-Paraná;

Porto Velho ; e

; e Vilhena.

VI. dois no Estado de Roraima:

Boa Vista ; e

; e Rorainópolis.

VII. três no Estado do Tocantins:

Araguaína;

Gurupi; e

Palmas.

Nordeste – 61 municípios – Concurso Nacional Unificado

I. duas no Estado de Alagoas:

Arapiraca; e

Maceió.

II. dezoito no Estado da Bahia:

Barreiras;

Bom Jesus da Lapa;

Brumado;

Camaçari;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Jacobina;

Jequié;

Lauro de Freitas;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Salvador ;

; Teixeira de Freitas; e

Vitória da Conquista.

III. oito no Estado do Ceará:

Caucaia;

Crateús;

Fortaleza ;

; Iguatu;

Juazeiro do Norte;

Quixadá;

Maracanau; e

Sobral.

IV. nove no Estado do Maranhão:

Bacabal;

Balsas;

Caxias;

Chapadinha;

Imperatriz;

Pinheiro;

Presidente Dutra;

Santa Inês; e

São Luís.

V. quatro no Estado da Paraíba:

Campina Grande;

João Pessoa ;

; Patos; e

Sousa.

VI. sete no Estado de Pernambuco:

Jaboatão dos Guararapes;

Olinda;

Caruaru;

Garanhuns;

Petrolina;

Recife ; e

; e Serra Talhada.

VII. sete no Estado do Piauí:

Bom Jesus;

Corrente;

Floriano;

Parnaíba;

Picos;

São Raimundo Nonato; e

Teresina.

VIII. quarto no Estado do Rio Grande do Norte

Parnamirim;

Caicó;

Mossoró; e

Natal.

IX. duas no Estado de Sergipe:

Aracaju ; e

; e Itabaiana.

Centro-Oeste – 22 municípios – Concurso Nacional Unificado

I. uma no Distrito Federal:

Brasília.

II. nove no Estado do Goiás:

Aparecida de Goiânia

Catalão;

Goianésia;

Goiânia ;

; Iporá;

Itumbiara;

Mineiros;

Porangatu; e

Rio Verde.

III. quatro no Estado do Mato Grosso do Sul:

Campo Grande ;

; Corumbá;

Dourados; e

Três Lagoas.

IV. oito no Estado do Mato Grosso:

Alta Floresta;

Barra do Garças;

Cáceres;

Cuiabá ;

; Rondonópolis;

Sinop;

Tangará da Serra; e

Várzea Grande.

Sudeste – 68 municípios

I. seis no Estado do Espírito Santo:

Serra Velha;

Vila Velha;

Cachoeira do Itapemirim;

Colatina;

São Mateus; e

Vitória.

II. vinte e seis no Estado de Minas Gerais:

Betim;

Contagem;

Almenara;

Araçuaí;

Araxá;

Belo Horizonte ;

; Curvelo;

Diamantina;

Divinópolis;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Ituiutaba;

Janaúba;

Januária;

Juiz de Fora;

Lavras;

Montes Claros;

Muriaé;

Paracatu;

Passos;

Patos de Minas;

Pirapora;

Pouso Alegre;

Teófilo Otoni;

Uberaba; e

Uberlândia.

III. dez no Estado do Rio de Janeiro:

Belford Roxo;

Duque de Caxias;

Niterói;

Nova Iguaçu;

São Gonçalo;

São João de Meriti;

Cabo Frio;

Campos dos Goytacazes;

Rio de Janeiro ; e

; e Volta Redonda.

IV. vinte e seis no Estado de São Paulo:

Caçapava;

Guarulhos;

Hortolândia;

Jacarei;

Mauá;

Mogi das Cruzes;

Osasco;

Paulinia;

Santo Andrá;

São Bernardo do Campo;

São Caetano do Sul;

Taboão da Serra;

Valinhos;

Vinhedo;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Itapeva;

Marília;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

São Paulo ; e

; e Sorocaba.

Sul – 26 municípios

I. nove no Estado do Paraná:

São José dos Pinhais;

Cascavel;

Curitiba ;

; Guarapuava;

Londrina;

Maringá;

Paranaguá;

Ponta Grossa; e

Umuarama.

II. dez no Estado do Rio Grande do Sul:

Farroupilha;

Bagé;

Caxias do Sul;

Passo Fundo;

Pelotas;

Porto Alegre ;

; Santa Cruz do Sul;

Santa Maria;

Santo Ângelo; e

Uruguaiana.

III. sete no Estado de Santa Catarina:

São José;

Caçador;

Chapecó;

Criciúma;

Florianópolis ;

; Joinville; e

Lages.

Por fim, é válido lembrar que a prova contará com duas etapas principais, como é exemplificado abaixo:

