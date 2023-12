Concurso Polícia Penal: resultado definitivo da discursiva divulgado!

Foi divulgado o resultado definitivo da prova discursiva referente ao concurso Polícia Penal AC! O certame oferta 329 vagas para diversos cargos de níveis médio e superior.

O resultado foi disponibilizado no site da banca organizadora, IBFC, nesta terça-feira, 26 de dezembro. Vale lembrar que as provas foram aplicadas no dia 1º de outubro de 2023.

Ainda de acordo com a organizadora, os convocados para a realização da prova de títulos deverão fazer o envio eletrônico dos documentos, via link específico no site do IBFC, no período das 08h do dia 26 de dezembro até às 15h do dia 28 de dezembro, horário de Rio Branco/AC.

Panorama do concurso Polícia Penal AC

De acordo com o edital, as 329 oportunidades foram distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível superior Agente de Polícia Penal – masculino: 246 vagas; Agente de Polícia Penal – feminino: 15 vagas; Assistente Social: 7 vagas; Engenheiro Civil: 1 vaga; Especialista em Execução Penal: 4 vagas; Psicólogo: 7 vagas;

Nível médio Técnico Administrativo Operacional: 49 vagas.



Os aprovados no certame receberão os seguintes salários iniciais:

Técnico Administrativo Operacional: R$ 3.221,90

Agente de Polícia Penal: R$ 4.366,60

Assistente Social: R$ 5.131,34

Engenheiro Civil: R$ 6.561,76

Especialista em Execução Penal: R$ 5.131,34

Psicólogo: R$ 5.131,34

Resumo do concurso Polícia Penal AC