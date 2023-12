Concurso público: confira os 23 melhores editais de 2023!

O ano de 2023 está chegando ao fim e os concurseiros tiveram excelentes oportunidades de ingressar no serviço público, já que centenas de editais de concurso foram publicados. Foram milhares de vagas e salários iniciais de até R$ 34,8 mil!

Pensando nisso, o Direção Concursos elaborou uma retrospectiva dos melhores editais de concurso público publicados em 2023, vários com o período de inscrições ainda aberto, para que você aproveite as últimas chances do ano.

Confira, nessa matéria, a retrospectiva dos melhores concursos públicos realizados em 2023!