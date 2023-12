Concurso público: país tem 63 mil vagas, com salários de até R$ 36 mil

Concursos com editais em andamento por todo o Brasil estão com 63.680 vagas abertas, em 231 órgãos e empresas, para quem tem interesse em ingressar no serviço público.

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e segmentos. Algumas das inscrições, no entanto, encerram em breve, como é o caso do concurso da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

O certame receberá inscrições até esta quarta-feira (13/11). As mais de 2 mil vagas visam preencher cargos de praças e oficiais. A remuneração varia de R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91.

Outro processo seletivo cujas inscrições encerram em breve é o da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE-RN). É possível se candidatar até 19 de dezembro para concorrer às 19 vagas de procurador do Estado, com salários de R$ 33 mil.

Rede Sarah

A maior remuneração, porém, é de 36.914,91, para o cargo de ortopedista com especialidade em coluna, quadril, mão, joelho e pediatria. As vagas são para trabalhar na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação Associação das Pioneiras Sociais.

O certame abriu 50 vagas imediatas para médicos, além de auxiliares de copa e cozinha, em diversas partes do país. As oportunidades exigem grau de escolaridade médio ou superior, e os salários variam de R$ 2.667,19 a R$ 36.919,91.

As inscrições devem ser feitas pela internet, até 21 de dezembro, por meio do site da Rede Sarah. A taxa vai de R$ 90 a R$ 190, a depender da vaga à qual o candidato pretende concorrer.

Confira outras oportunidades:

Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)

Inscrições: até quarta-feira (13/12)

Vagas: 2,7 mil

Cargos: praças e oficiais

Salários: R$ 3.419,88 a R$ 10.855,91

Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte (PGE-RN)

Inscrições: até 19 de dezembro

Vagas: 19

Cargo: procurador do Estado

Salário: R$ 33.924,93

Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação Associação das Pioneiras Sociais

Inscrições: até 21 de dezembro

Vagas: 50

Cargos: auxiliar de copa e cozinha, além de médicos

Salários: R$ 2.667,19 a R$ 36.919,91

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Inscrições: de quarta-feira (13/12) a 4 de janeiro

Vagas: 70 (imediatas e cadastro reserva)

Cargos: administrativos (nível superior)

Salário: R$ 16.413,35

Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa)

Inscrições: até 20 de dezembro

Vagas: 1 (imediata) + 79 (cadastro de reserva)

Cargo: analista superior

Salário: R$ 5.102,97

Conselho Regional de Química da 12ª Região (CRQ-12)

Inscrições: até 8 de janeiro

Vagas: 325 (imediatas e cadastro reserva)

Cargos: de níveis médio e superior

Salários: de R$ 2.039,47 a R$ 6.039,38

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)

Inscrições: até 8 de janeiro

Vagas: 100 (imediatas) + 760 (cadastro reserva)

Cargo: analista

Salário: R$ 8.700,31