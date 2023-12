Concursos 2024: as seleções previstas para o próximo ano!

Quem mais aí já está com a cabeça em 2024? Pode parecer cedo para fazer planos para o próximo ano, mas no mundo dos concursos públicos, quem se antecipa sai na frente!

Já são várias seleções confirmadas para 2024, e sabemos que ao longo dos próximos meses a quantidade de oportunidades previstas só vai aumentar.

Se você deseja mudar de vida ingressando na carreira pública, salve este artigo nos seus favoritos e fique sempre atualizado com as novidades nos concursos espalhados por todo o país.

PLDO 2024

O Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para 2024 foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em abril.

Com o início do planejamento orçamentário para o próximo ano, cresce a expectativa pela reposição de pessoal na administração pública e, consequentemente, a realização de novos concursos públicos no âmbito federal.

Concursos e vagas previstas para 2024: