Concursos Saúde: editais previstos em 2023 e 2024; confira!

Se você possui formação em alguma área da Saúde e estuda para concursos públicos, saiba que as oportunidades se multiplicam com o passar do tempo!

Além de ser uma carreira visada (agora ainda mais por conta da pandemia de Covid-19), muitos órgãos públicos abriram e seguem oferecendo oportunidades para esses profissionais nos concursos e processos seletivos da Saúde.

As vagas abrangem diversos cargos, tais como: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, osteopatas, fonoaudiólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, biomédicos, farmacêuticos, entre muitos outros.

Editais Saúde com banca definida

Concurso Ministério da Saúde

Status: banca definida (Cesgranrio)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Tecnologista

Tecnologista Formação: nível superior

nível superior Vagas: 220

220 Salários: R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88 [último edital]

R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88 [último edital] Cursos MS

Concurso GHC

Status: banca definida (Fundatec)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.331,80 a R$ 25.168,00 [último edital]

R$ 3.331,80 a R$ 25.168,00 [último edital] Cursos GHC

Concurso Semus Nova Iguaçu

Status: banca definida (RBO)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Diversos

Diversos Formação: Nível Fundamental, Médio e Superior

Nível Fundamental, Médio e Superior Vagas: 2.563

2.563 Salário: R$ 1.198,36 a R$ 3.915,09

R$ 1.198,36 a R$ 3.915,09 Cursos Semus Nova Iguaçu

Concurso SMS Contagem MG

Status: banca definida (ABCP)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.292,42 a R$ 2.444,42

R$ 1.292,42 a R$ 2.444,42 Cursos SMS Contagem

Concurso CISDESTE

Status: banca definida (ibade)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos CISDESTE

Concurso Caraguatatuba Saúde

Status: banca definida (FGV)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.704,51 a R$ 3.498,57 [último edital]

R$ 2.704,51 a R$ 3.498,57 [último edital] Cursos Caraguatatuba Saúde

Concurso Florianópolis Saúde

Status: banca definida (FURB)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: vários

vários Formação: nível fundamental, médio e superior

nível fundamental, médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 14.081,93 [último edital]

R$ 14.081,93 [último edital] Cursos Florianópolis Saúde

Concurso FUNEAS PR

Status: banca definida (FAU)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos FUNEAS PR

Concurso SMS Caruaru

Status: banca definida (IBAM)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: 130

130 Salário: a definir

a definir Cursos SMS Caruaru

Concurso Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Status: banca definida (Consulplan)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 219

219 Salário: R$ 1.804,28

R$ 1.804,28 Cursos Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Concurso SMS Recife (PE)

Status: Banca definida (IBADE)

Perspectivas:

Cargo: Agente Comunitário de Saúde e outros

Agente Comunitário de Saúde e outros Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de Vagas : 306

: 306 Remuneração: R$ 833,60 a R$ 5.911,99 [último edital]

Concurso SES MT

Status: banca definida [FGV]

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 400

400 Salário: R$ 1.30,00 a R$ 7.000,00 [último edital]

R$ 1.30,00 a R$ 7.000,00 [último edital] Cursos SES MT

Editais Saúde com comissão formada

Status: comissão formada

Perspectivas:

Cargos: a definir

a definir Escolaridade : a definir

: a definir Número de Vagas : a definir

: a definir Remuneração: R$ 4.401,43 a R$ 7.401,43 [último edital]

Status: comissão formada

Perspectivas:

Cargos: vários

vários Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de Vagas : a definir

: a definir Remuneração: R$ 2.629,08 a R$ 11.173,61

Concurso SESA AP

Status: comissão formada

Perspectivas:

Cargos: vários

vários Escolaridade : nível médio e superior

: nível médio e superior Número de Vagas : até 3 mil

: até 3 mil Remuneração: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 [último edital]

Concurso FHEMERON

Status: comissão formada

Perspectivas:

Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.438,28 a R$ 13.095,05 [último edital]

R$ 2.438,28 a R$ 13.095,05 [último edital] Cursos: FHEMERON

Concurso IASB PA

Status: comissão formada

Perspectivas:

Cargos: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15 [último edital]

R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15 [último edital] Cursos: IASB PA

Concurso SMS BH

Status: comissão formada

Perspectivas:

Cargos: diversos

diversos Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: 1.153

1.153 Salário: R$ 1.400,13 a R$ 9.183,54 [último edital]

R$ 1.400,13 a R$ 9.183,54 [último edital] Cursos: SMS BH

Concurso SES DF (efetivo)

Status: grupo de trabalho formado

Perspectivas:

Cargo: Especialista em Saúde

Especialista em Saúde Formação: superior

superior Vagas: 322 + 2.057 CR

322 + 2.057 CR Salário: R$ 3.300,00

R$ 3.300,00 Cursos SES DF

Concurso SES SE

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.300,00 a R$ 6.000,00 [último edital]

R$ 1.300,00 a R$ 6.000,00 [último edital] Cursos: SES SE

Concurso ECSP Cuiabá

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 11.280,00 [último edital]

R$ 11.280,00 [último edital] Cursos: ECSP Cuiabá

Concurso HRCP USP

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.648,17 + benefícios e adicionais

R$ 2.648,17 + benefícios e adicionais Cursos: HRCP USP

Concurso SMSA Boa Vista

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos SMSA Boa Vista

Concurso SESAPI

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 732,29 e R$ 4.027,01

R$ 732,29 e R$ 4.027,01 Cursos SESAPI

Concurso FMS Teresina (PI)

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 796,70 a R$ 9.512,56

R$ 796,70 a R$ 9.512,56 Cursos FMS Teresina

Concurso SUSAM

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$1.294,57 a R$ 7.691,45

R$1.294,57 a R$ 7.691,45 Cursos SASUM

Concurso FUNSAU MS

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: Fundamental, médio e superior

Fundamental, médio e superior Vagas: 276

276 Salário: a definir

a definir Cursos FUNSAU MS

Concurso SES TO

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos SES TO

Concurso SAP SP

Status: comissão formada

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Médico e Oficial Operacional

Médico e Oficial Operacional Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 109

109 Salário: R$ 2.326,82 a R$ 2.790,24

R$ 2.326,82 a R$ 2.790,24 Cursos SAP SP

Concurso SMS Palmas

Status: banca definida (COPESE)

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: vários

vários Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: 3.244

3.244 Salário: R$ 549,94 a R$ 1.932,67 + gratificações

R$ 549,94 a R$ 1.932,67 + gratificações Cursos: SMS Palmas

Editais Saúde autorizados

Concurso Politec PE

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: diversos

diversos Formação: superior

superior Vagas: 214

214 Salário: R$ 3.276,42 a R$ 8.497,62 [último edital]

R$ 3.276,42 a R$ 8.497,62 [último edital] Curso: Politec PE

Concurso Fundação Renascer

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Socioeducador e Orientador Social

Socioeducador e Orientador Social Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 207

207 Salário: A definir

A definir Curso: Fundação Renascer

Concurso Ministério da Saúde

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: área administrativa – temporários

área administrativa – temporários Formação: nível médio / técnico

nível médio / técnico Vagas: 300

300 Salários: R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88 [último edital]

R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88 [último edital] Cursos MS

Concurso Cotia Saúde (SP)

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: diversos

diversos Formação: níveis médio, técnico e superior

níveis médio, técnico e superior Vagas: 229 + 188 CR

229 + 188 CR Salários: a definir

a definir Cursos Cotia

Concurso Fiocruz

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Analista, Pesquisador e Tecnologista

Analista, Pesquisador e Tecnologista Formação: nível superior

nível superior Vagas: 300

300 Salários: R$ 2.313,61 a R$ 8.022,79 [último edital]

R$ 2.313,61 a R$ 8.022,79 [último edital] Cursos Fiocruz

Concurso IAMSPE SP

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: técnico de enfermagem

técnico de enfermagem Formação: Técnico

Técnico Vagas: 114

114 Salário: R$ 1.996,53

R$ 1.996,53 Cursos IAMSPE SP

Concurso Ministério da Saúde (Temporários)

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: vários

vários Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 1.786

1.786 Salário: R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88

R$ 4.784,27 a R$ 5.744,88 Cursos: Ministério da Saúde Temporários

Concurso SES SP

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: 229

229 Salário: R$ 1.763,00 a R$ 7.452,00 [último edital]

R$ 1.763,00 a R$ 7.452,00 [último edital] Cursos: SES SP

Concurso SES SC

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 385

385 Salário: R$ 1.092,87 e R$ 4.369,16 [último edital]

R$ 1.092,87 e R$ 4.369,16 [último edital] Cursos SES SC

Concurso IJF Fortaleza

Status: anunciado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 13

13 Salário: R$ 947,57 a R$ 3.405,44 [último edital]

R$ 947,57 a R$ 3.405,44 [último edital] Cursos: IJF Fortaleza

Concurso SMS Fortaleza

Status: anunciado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Médico

Médico Formação: superior

superior Vagas: 15

15 Salário: R$ 3.016,66 [último edital]

R$ 3.016,66 [último edital] Cursos: SMS Fortaleza

Concurso SMS João Pessoa

Status: anunciado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Agente Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE)

Agente Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE) Formação: a definir

a definir Vagas: 250

250 Salário: a definir

a definir Cursos: SMS João Pessoa

Concurso HCFMB

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: 15

15 Salário: a definir

a definir Cursos HCFMB

Concurso SEMSA Rio Branco

Status: anunciado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: 15

15 Salário: a definir

a definir Cursos SEMSA Rio Branco

Concurso Mossoró Saúde

Status: autorizado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.288,28 a R$ 3.828,34 [último edital]

R$ 1.288,28 a R$ 3.828,34 [último edital] Cursos Mossoró Saúde

Concurso SMS Salvador

Status: anunciado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: 229

229 Salário: R$ 3.158,87 a R$ 12.481,41

R$ 3.158,87 a R$ 12.481,41 Cursos SMS Salvador

Editais Saúde previstos

Concurso Hemominas

Status: projeto básico divulgado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 316

316 Salário: R$ 1.455,57 a R$ 6.387,13

R$ 1.455,57 a R$ 6.387,13 Cursos Hemominas

Concurso IPASEAL

Status: recomendado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.133,33 a R$ 4.500,00

R$ 2.133,33 a R$ 4.500,00 Cursos IPASEAL

Concurso Fundacentro

Status: solicitado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: Médio

Médio Vagas: 45

45 Salário: R$ 4.793,20 [último edital]

R$ 4.793,20 [último edital] Cursos Fundacentro

Concurso SES MG

Status: previsto

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.050,01 a R$ 2.292,10

R$ 1.050,01 a R$ 2.292,10 Cursos SES MG

Concurso SESAB BA

Status: previsto

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: Níveis técnico e superior

Níveis técnico e superior Vagas: 420

420 Salário: R$ 1.210,29 e R$ 3.832,73 [último edital]

R$ 1.210,29 e R$ 3.832,73 [último edital] Cursos SESAB

Concurso SESA ES

Status: previsto

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.125,00 a R$ 8.250,00

R$ 4.125,00 a R$ 8.250,00 Cursos SESA ES

Concurso Sesa CE

Status: previsto

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 7.000

7.000 Salário: a definir

a definir Cursos SESA CE

Concurso SMS Natal

Status: orçamento aprovado

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 998,68 a R$ 4.601,17 [último edital]

R$ 998,68 a R$ 4.601,17 [último edital] Cursos SMS Natal

Concurso SESAU RR

Status: em estudo