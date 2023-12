Confira o horóscopo para todos os signos deste domingo (10)

Na vida, é preciso morrer para renascer! Por mais dramático e extremista que pareça essa afirmação, o fato é que o novo só tem lugar quando algo velho abre espaço. Seja pelo nível de atenção ou pela capacidade de gerenciar algo, só é possível renovar-se quando há disposição para que algo realmente novo possa nascer.

É com essa reflexão que o céu deste fim de semana evoca o mais profundo desejo de transformação. Com a Lua Minguante em seus estágios finais, visto que a Lua Nova acontece na terça-feira, dia 12, o astral realmente manda o recado do menos é mais, pedindo desapego. E tudo isso fica ainda mais forte, pois a rainha da noite mergulhará nas profundas águas do signo de Escorpião.

Enquanto nada nos territórios escorpianos, o nosso satélite natural abraçará o planeta Vênus, patrono dos relacionamentos e também do prazer. Ao se agarrar com o planeta vizinho aqui da Terra, a Lua estará iluminando a atual oposição entre Vênus e o gigante Júpiter, regente da sabedoria e também da expansão, na metafísica astrológica. Dessa maneira, o astral testa o valor das relações, levando luz também a temas tabu que possam estar ainda escondidos debaixo dos lençóis.

Também em tensão com Urano, no signo de Touro, e em harmonia com Saturno, em Peixes com a Lua parece pedir que cada um encontre a si mesmo antes de mais nada. Pois quem não se conhece o suficiente acaba tendo que ceder aos caprichos dos outros. Que tal então aproveitar tudo isso para se questionar quem é quem na sua vida?

Seja nas companhias ocasionais, mas especialmente nas relações íntimas, é preciso estar próximo. E isso significa muito mais do que estar ao lado, pois é para estar presente, mesmo que à distância. Lembre-se: amizades de verdade e amores profundos são para toda a vida. Nesse sentido, quem está de passagem é porque não tem mesmo muito a acrescentar no longo prazo.

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chegará ao céu quase na hora do amanhecer. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite estará ao Leste, pouco abaixo do planeta Vênus, em sua fase como Estrela da Manhã. Dessa forma, os planetas que ficarão por mais tempo visíveis no céu são Júpiter, em meio à Constelação de Áries, e Saturno, nas dependências da Constelação de Aquário. Ambos poderão ser observados desde o pôr do Sol, sendo que Júpiter passará do horizonte Oeste pouco depois das 2h30 da madrugada, e Saturno logo após às 23h30.