Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 01

Viver é, antes de qualquer coisa, sentir. Entretanto, para fazer a vida caminhar, é preciso também saber planejar, ter objetivos claros e trabalhar para concretizá-los. Nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, o último mês do ano chega pedindo prazer e planejamento na mesma medida.

Isso se dá sob o contexto do ingresso da Lua Cheia no signo de Leão, onde a rainha da noite também formará um aspecto harmônico – um virtuoso trígono, ou seja, um ângulo de 120° – com o empolgado planeta Marte, no signo de Sagitário. Assim, a patrona das emoções conversa com o regente da iniciativa enquanto ambos estão em signos regidos pelo Fogo. Na astrologia, esse elemento representa a inspiração.

Dessa maneira, é como se o céu se incendiasse em vontade de fazer acontecer, ver gente, sair e curtir. Algo, aliás, bem proveitoso para essa época tão fértil em encontros e confraternizações. Por outro lado, o astral não está somente motivado pelo prazer. Também neste último dia útil da semana, o racional planeta Mercúrio ingressa no consequente e responsável signo de Capricórnio, o mais workaholic e ambicioso do zodíaco.

A partir daí, será hora também de organizar agendas e planos para que tudo possa ser devidamente organizado, já que o período de festas e de férias está cada vez mais próximo. Já fez tudo o que queria fazer? Vai dar tempo de cumprir o que precisa ser devidamente organizado antes de virar o calendário? Bem, se não, o céu pede atenção, pois o ano está realmente acabando.

Até porque, no próximo dia 13, Mercúrio dará início a um novo ciclo no qual engatará o movimento retrógrado aparente, o que pode tornar o fim deste ano um pouco mais agitado do que essa época já é, habitualmente. Então, fique atento e vá em frente, curtindo muito, mas com responsabilidade!

Observe: a Lua Cheia, com aproximadamente 80% de iluminação, ascendeu ao Leste, pouco depois das 22h30, ficando posteriormente visível até o amanhecer do sábado, dia 2 de dezembro. Nas dependências da Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste próxima a Al Terf, a estrela Beta do mítico caranguejo, ao passo em que também ficará na mesma longitude de Azmidiske, a estrela Xi da Constelação de Puppis (“A Popa”).