Congresso dos EUA aprova abertura de processo de impeachment contra Biden

Diante do Congresso, Hunter Biden, de 50 anos, reconheceu ter cometido “erros” em sua vida , marcada por um passado de vícios e acusações em dois processos judiciais. No entanto, acusou “os trumpistas” de tentar “desumanizá-lo” para “prejudicar” seu pai, e se recusou a participar de uma audiência a portas fechadas organizada pelos republicanos, que o convocaram ao Capitólio nesta quarta-feira.

Um pedido de impeachment, há muito solicitado por representantes próximos ao ex-presidente republicano Donald Trump, já havia sido aberto contra Biden no verão do Hemisfério Norte. Em uma primeira audiência parlamentar no final de setembro, os especialistas questionados concordaram que não havia justificativa para a destituição de Biden no momento.