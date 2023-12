Cooperativismo acreano na COP 28 em Dubai; confira

Bioeconomia e inclusão social são destaques

Representando o cooperativismo acreano, a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista no Acre (Cooperacre), será um dos destaques do painel Cooperativas: aliadas da sustentabilidade ambiental e segurança alimentar, neste sábado (9), durante a 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Coordenado pelo Sistema OCB, o painel apresentará cases de sucesso do cooperativismo no desenvolvimento de atividades que aliam produtividade e preservação ambiental. A Cooperacre foi escolhida pela valorização da floresta amazônica, promoção de uma bioeconomia sustentável e inclusão social de seus cooperados.

Fundada em 2001, a cooperativa nasceu da necessidade de unir coops extrativistas do Acre em busca de melhores oportunidades e negócios para os produtos provenientes da floresta. Atualmente, é responsável pela maior produção de castanha-do-Brasil beneficiada do país e quer se tornar a maior do mundo. Sua atuação abrange 18 municípios e reúne mais de 2,5 mil famílias cooperadas, 12 cooperativas singulares e 25 associações. Com a preservação de 87% das florestas, ela garante um ambiente propício para o desenvolvimento econômico sustentável e contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades da região.

Os detalhes sobre as atividades desenvolvidas pela Cooperacre serão apresentados por Sebastião Nascimento de Aquino, membro do conselho da cooperativa. Ele falará sobre a compra de produtos extrativistas da floresta nativa, sobre o sistema agroflorestal adotado, sua diversidade e os processos de plantio. “Vamos reforçar o trabalho da cooperativa como um agente que contribui para o desenvolvimento da nossa comunidade e que respeita o meio ambiente”, disse. Para ele, o evento tem potencial para trazer impactos positivos. “Esperamos que nosso país se comprometa, junto com os demais países, com a causa amazônica. Que possam apoiar as nossas cooperativas, associações e demais instituições para trabalhar de forma sustentável”.

Parceira do Fundo da Amazônia, criado pelo governo federal, a Cooperacre também apoia diversos projetos que incluem a gestão de florestas públicas, monitoramento e combate ao desmatamento. O projeto Fortalecendo a Economia de Base Florestal Sustentável, concluído em 2019, recebeu investimentos do fundo e beneficiou pequenos produtores rurais e extrativistas na otimização da logística de armazenamento e transporte de frutas; melhoria do beneficiamento da castanha-do-Brasil; agregação de valor e diversificação de produtos; aprimoramento das estratégias de comercialização; e capacitação da rede de filiados em gestão cooperativa.

A Cooperacre investe ainda em tecnologia e inovação para garantir a qualidade e segurança de seus produtos, e contribui para a expansão dos mercados nacional e internacional. Com três armazéns, três indústrias de beneficiamento e galpões comunitários, é líder na produção orgânica e livre de toxinas, o que aumenta a credibilidade de seus produtos e atrai a atenção de grandes indústrias alimentícias globais.

Marco Morato, coordenador de Meio Ambiente do Sistema OCB, ressalta que a Cooperacre é referência em organização social e cooperação. “A bioeconomia que eles promovem gera emprego e renda para as famílias envolvidas e permite o desenvolvimento de uma atividade extrativista que mantém a floresta em pé. É um exemplo significativo de como é possível gerar um negócio rentável, respeitando o meio ambiente. O sucesso da cooperativa é tão pujante que, atualmente, ela já exporta seus produtos para dez países”.

O presidente da OCB/AC, Valdemiro Rocha, por sua vez, destaca a satisfação de ter a Cooperacre apresentando seu trabalho na COP 28. “Para nós é motivo de grande alegria a Cooperacre ter sido escolhida entre tantas cooperativas do Brasil para apresentar seu modelo de negócios na COP como referência sustentável, o cooperativismo do Acre tem crescido muito e contribuído com o desenvolvimento econômico e social do estado e transformando para melhor a vida das pessoas”, disse.

Saiba mais sobre o case Cooperacre no especial sobre a COP 28 do site Cooperação Ambiental