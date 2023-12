Corpo de diarista que estava desaparecido é encontrado boiando em açude com marca de tiro

O homicídio provavelmente teria ocorrido na tarde do domingo (10), no km 100 da rodovia Transacreana, entrando 16 quilômetros, no ramal do Maloca, na zona rural do município de Sena Madureira, interior do Acre. Segundo informações, a vítima foi vista participando de uma bebedeira na companhia de uma pessoa ainda não identificada.

Um homem identificado como Gabriel Cruz da Silva, de 29 anos, foi encontrado no final da tarde desta terça-feira (12), por vizinhos, já sem vida, boiando dentro de um açude, em uma propriedade particular, onde morava sozinho e trabalhava como diarista.

Segundo informações do seu pai, Roberto, que esteve presente no Instituto Médico Legal (IML) para retirar o corpo do filho, Gabriel estaria desaparecido desde domingo (10). Nesta quarta-feira (13), ele recebeu a informação de que Gabriel teria sido encontrado morto, vítima de um disparo de arma de fogo, na região do tórax.

A Polícia Militar foi acionada, e, ao chegar no local de difícil acesso, constatou a veracidade das informações, prontamente os policiais fizeram contato com o centro de operações da polícia militar (COPOM), que informou os fatos a equipe plantonista do IML.

Os peritos se deslocaram até o endereço informado, que é uma região de difícil acesso, e ao realizar a perícia, já foi visualizado que o corpo estava em estado de decomposição, foi constatado também que o jovem foi vítima por disparo de arma de fogo. Todos os procedimentos foram realizados e Gabriel foi encaminhado para a base do IML de Rio Branco, onde passou pelo exame cadavérico e liberado para o funeral da família.

O pai de Gabriel, muito consternado com a perca de seu filho, relatou que ele era um menino bom e trabalhador, porém, era usuário de entorpecentes e gostava de tomar cachaça. O caso será investigado pela Polícia Civil.