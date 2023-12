De última hora, Câmara aprova abono de R$ 7 milhões e outros projetos; veja

O abono salarial representa um importante reconhecimento aos esforços dos servidores que desempenham funções fundamentais para o funcionamento da cidade. A medida, aprovada por unanimidade, demonstra a aprovação do Legislativo quanto à necessidade de valorização do funcionalismo público municipal.

Os vereadores da Câmara de Rio Branco (CMRB) aprovaram, por unanimidade, nesta quarta-feira (13) um pacote de projetos encaminhados pelo prefeito Tião Bocalom. O destaque entre as propostas foi a aprovação do abono salarial no valor de R$ 7,1 milhões destinado aos servidores municipais de Rio Branco.

Outro projeto que recebeu sinal verde da Câmara foi o Programa Maria da Penha Vai à Escola, cuja autoria é da vereadora Lene Petecão (PSD). Essa iniciativa busca promover a conscientização sobre a violência contra a mulher, levando informações e palestras educativas às escolas, reforçando a importância do combate à violência de gênero desde cedo.

Além disso, foi aprovado o abono natalino no valor de R$ 1.500 para os servidores do Poder Legislativo, medida que busca garantir um final de ano mais confortável aos colaboradores do órgão.

Com a aprovação desses projetos, a Câmara de Rio Branco reforça seu compromisso em avaliar e deliberar sobre propostas que impactam diretamente na vida dos munícipes. A expectativa agora se volta para a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), prevista para a última sessão do ano, nesta quinta-feira (14). A LOA é de extrema importância, pois define as prioridades e a destinação dos recursos para o próximo ano, refletindo nas políticas públicas que serão implementadas em benefício da comunidade. A população acompanha de perto os desdobramentos dessas decisões que moldam o futuro da cidade.