Defesa Civil alerta para riscos do manuseio de fogos de artifícios durante Réveillon

Com a chegada das festas de fim de ano, em especial na virada, que acontece no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o uso de fogos de artifícios é tradicional para celebrar a data. No entanto, o manuseio desses materiais requer uma série de cuidados para se evitar acidentes.

Outro risco que os fogos representam, sobretudo aos animais e pessoas com autismo, é com relação ao barulho. Em abril de 2022 a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou e o governador Gladson Cameli sancionou uma lei de autoria do deputado Pedro Longo (PDT) que proíbe o uso e a comercialização de fogos de artifício com estampidos em todo o Estado.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, alertou para o manuseio de fogos de artifício.

“Nós estamos em pleno momento de virada de ano, com isso nós temos os fogos e os shows pirotécnicos que acontecem em toda a cidade. Vale lembrar que nós temos uma lei que não permite os estampidos, pois isso prejudica demais os animais e pessoas com autismo, além de uma série de outros prejuízos,”, explica.

As pessoas físicas ou jurídicas que utilizarem os produtos proibidos na lei, bem como as pessoas físicas que importarem, transportarem ou comercializarem, podem receber multa de R$ 1.500 a R$ 25 mil.

Além de queimaduras, os fogos podem causar, ainda, lesões com lacerações, cortes e até amputações de membros, por isso deve-se estar atento ao manuseio correto do artefato.

“Então pedimos que prestem bastante atenção antes de soltar fogos. Além de correr risco de amputações e cegueiras por aquelas pessoas que não sabem manusear corretamente esse tipo de material”, alerta o coordenador da Defesa Civil.

Cuidados e dicas importantes:

-Armazenar os fogos em local frio e seco, longe do alcance de crianças.

-Designar o manuseio dos fogos a adultos, jamais a crianças ou adolescentes.

-Nunca manusear fogos durante ou após consumo de bebida alcoólica.

-Não segurar os fogos de artifício com as mãos ou transportar nos bolsos.

-Nunca tentar acender os fogos que falharem.

-Não acender fogos em recipientes de metal ou vidro.

-Disparar os fogos somente ao ar livre, um de cada vez, em direção contrária a pessoas próximas, certificando-se de que não há substâncias inflamáveis ou redes elétricas nas proximidades.

-Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar nos foguetes já usados ou aqueles que falharem, para não haver riscos de novas explosões.

-Em caso de show pirotécnico, contratar profissional especializado.