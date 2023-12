Deputado Adailton Cruz é líder em produtividade na Aleac em 2023; veja

No cenário político acreano, o ano de 2023 ficará marcado como o período em que o deputado Estadual Adailton Cruz se destacou como o parlamentar mais atuante e produtivo da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Sua dedicação incansável e seu comprometimento em promover mudanças positivas para a população se refletiram em números expressivos e ações impactantes ao longo do ano legislativo.

Indicações que transformam realidades

Adailton Cruz alcançou um notável marco de 275 indicações, demonstrando sua preocupação abrangente com questões que afetam diretamente a vida dos cidadãos acreanos. Essas indicações resultaram em ações concretas que beneficiaram a saúde, educação, segurança e infraestrutura em todo o estado. Sua visão abrangente e compromisso com o bem-estar da população foram fundamentais para o sucesso dessas iniciativas.

Projetos de Lei que impactam positivamente a sociedade

O parlamentar protocolou 35 projetos de lei, sendo 22 deles aprovados e 7 sancionados, evidenciando sua habilidade em transformar ideias em políticas públicas eficazes. Dentre os projetos destacam-se:

Semana Escolar de Avaliação em Saúde: Adailton Cruz propôs uma semana dedicada à avaliação da saúde dos alunos do ensino médio, uma iniciativa pioneira que promove a conscientização e prevenção.

Medidas Protetivas contra a Violência aos Profissionais de Saúde: O parlamentar demonstrou seu comprometimento com a segurança daqueles que dedicam suas vidas ao cuidado da população, fortalecendo a proteção aos profissionais de saúde e pacientes.

Mamografia Móvel: O projeto de lei estabelece a prática de exames de mamografia móvel em todo o estado, proporcionando maior acessibilidade aos serviços de saúde.

Programas Vida Nova à Mulher Mastectomizada e Mãe Solidária: Adailton Cruz evidencia sua sensibilidade ao criar políticas públicas de apoio às mulheres que passaram por cirurgias de mastectomia e de incentivo à amamentação e doação de leite materno.

Dia Estadual do Corredor de Rua e do Ciclista: Valorizando a prática esportiva no Acre, o deputado criou uma data dedicada aos corredores e ciclistas do estado.

Regulamentação da Terceirização na Saúde Pública: Uma legislação que assegura economia, legalidade e segurança aos servidores e cidadãos, demonstrando a visão estratégica do parlamentar.

Emendas cruciais para o fortalecimento da Saúde

Adailton Cruz não apenas propôs, mas também garantiu a aprovação de emendas cruciais. Destaca-se o aumento de 30% nos valores dos plantões extras para técnicos em saúde e um acréscimo de 30 milhões de reais a mais à Lei Orçamentária Anual de 2024, fortalecendo significativamente a saúde e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR).

Requerimentos que refletem a atuação proativa do deputado

Além de suas iniciativas legislativas, Adailton Cruz liderou requerimentos que colocaram em destaque temas de extrema importância para o Acre. Uma audiência pública impulsionou a convocação de novos servidores aprovados no concurso da SESACRE, enquanto outra, crucial, estabeleceu diretrizes rigorosas para o porte de armas por profissionais de segurança pública em ambientes festivos com consumo de bebidas alcoólicas.

Diante de um ano legislativo marcado por desafios, o deputado Adailton Cruz emergiu como uma figura exemplar, trabalhando incansavelmente para o benefício do povo acreano. Seu legado é um testemunho do verdadeiro comprometimento com a saúde, segurança e qualidade de vida da população, e seu trabalho incansável é digno de reconhecimento e aplausos.