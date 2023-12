Deputado confunde sobrenome de Padre Paolino com Bolsonaro e população aplaude; veja

Durante a solenidade de inauguração da Ponte Frei Paolino Baldassari, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, protagonizou nesta terça-feira (19) um episódio inusitado ao confundir o sobrenome do frei com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O equívoco ocorreu durante o discurso de agradecimento aos colegas da Aleac que contribuíram para o êxito do projeto.

“Através do requerimento dos dois, nós temos aqui o nome do padre Paolino Bolsonaro.Opa, Baldassari”, declarou Gonzaga, referindo-se erroneamente ao religioso Frei Paolino Baldassari.

A plateia, composta por populares e autoridades presentes, reagiu de forma peculiar à confusão do deputado. Em vez de surpresa ou constrangimento, a população aplaudiu o político, que, por sua vez, não hesitou em sorrir diante da situação inesperada. Os aplausos ecoaram não apenas entre os cidadãos comuns, mas também entre os parlamentares presentes no dispositivo de honra, incluindo o senador Marcio Bittar, que destacou a postura do deputado ao afirmar: “Esse é um homem”.

O momento descontraído durante a cerimônia de inauguração da ponte, que recebeu o nome do Frei Paolino Baldassari em reconhecimento ao legado religioso e social do frei na região, acabou marcando a ocasião com uma situação de humor inusitado.