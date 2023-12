Dias mais longos do ano acontecem nesta semana; veja datas e entenda o fenômeno

O Acre terá nesta quinta-feira (21) e na sexta-feira (22) os dois dias mais longos e as duas noites mais curtas do ano. O fato se dá pelo fenômeno do solstício de verão, que marca a chegada da estação no país.

Esses dois dias serão cerca de um minuto mais longo do que rotineiramente. “Para os acreanos é quando, ao meio-dia, a sombra das árvores e das construções se projeta mais para o norte do planeta e os raios solares incidem mais intensamente pelo lado sul”, diz o pesquisador Davi Friale em seu site O Tempo Aqui.

No Acre, o verão começa nesta quinta-feira ( 21), exatamente às 22h27, quando o sol estará posicionado verticalmente sobre o ponto mais ao sul da Terra, ou seja, sobre o trópico de Capricórnio

O que é o solstício

O fenômeno acontece devido à posição da Terra em relação ao Sol, e por conta do movimento de rotação dela em torno da estrela. Nosso orbita em um ângulo inclinado, e durante metade do ano o Hemisfério Sul está inclinado em direção ao Sol, o que significa que é verão no Hemisfério Sul e inverno no Hemisfério Norte.

Na outra metade do ano, o Hemisfério Sul fica afastado do Sol, quando chega o inverno no norte e verão no sul.

Os solstícios acontecem apenas duas vezes por ano. Estes dias são os mais longos, no hemisfério de verão, e mais curtos, no hemisfério de inverno, marcando a mudança das estações para verão e inverno.