Diego Pupe dispara sobre Renan Bolsonaro: “Tentou sem camisinha”

A coluna teve acesso exclusivo à entrevista de Diego Pupe para o canal Na Real, de Bruno Di Simone, na qual afirma que Jair Renan Bolsonaro tentava ter relações sexuais com ele sem camisinha. Para quem não se lembra, o promotor de eventos expôs o caso que viveu com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na conversa, Pupe ainda revelou ter sido pedido em namoro e que, por mais que o 04 negue, os dois mantiveram um relacionamento sim.

“Você já está um tempo com a pessoa, tem confiança. Eu sempre [me relacionei] bem protegido e até mesmo por conta das outras [mulheres] que ele tinha, né? Ele pegava mulher também. Era talvez, assim, até o prazer dele, mas eu não, nunca gostei disso, entendeu [de transar sem camisinha]? Sempre [fiz] bem protegido”, disse.

Ao ser questionado se o 04 já havia tentando não usar preservativo, Pupe assentiu: “Isso ele faz com as meninas, tudo dessa maneira também [tentar não usar camisinha]. Todas elas viram amigas minhas, né? Depois que acaba, elas comentam que é ruim, que o sexo é horrível. Elas acabam comentando comigo, né? ‘Nossa, ele só quer fazer isso sem camisinha. Poxa ele só quer fazer tal coisa sem camisinha’. E eu digo que sempre me protegi”.

Diego frisou que, quando contava que também tinha relações com Renan, as meninas se surpreendiam. “Elas sempre questionam: ‘Como assim você?’. E eu falo: ‘A gente se pega’. E me perguntavam se ele também tentava ter relação sem camisinha.”

Veja a entrevista completa:

Profissional no sexo oral

Diego Pupe, que expôs o relacionamento que teve com Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a causar polêmica durante entrevista para o canal Na Real, de Bruno Di Simone. A coluna teve acesso exclusivo ao trecho em que o promotor de eventos afirma que o herdeiro do ex-chefe do Executivo entendia dos borogodós da intimidade entre homens. “Era profissional no sexo oral”, disparou.

“É uma coisa assim, quando entrei no relacionamento com ele, no primeiro encontro completo, ele já sabia de muita coisa. Ele não era novato. Ele sabia de muita coisa de pegar, de agir, de fazer. Não é a mesma coisa [de quem tá tendo a primeira relação na vida]. Entendeu? A gente conhece”, acrescentou.

Pupe seguiu o relato e esclareceu: “Ele falou que eu era o primeira homem que ele estava pegando, né? Só que ele foi bem profissional. Bem forte. E é bem diferente, né? Do que ele gosta, diz ele que gosta [de mulher], uma coisa que é mentira”.

Conversas expostas

Após Jair Renan Bolsonaro contar que nunca teve relacionamento com Diego Pupe, o ex-assessor decidiu mostrar, de fato, o conteúdo completo da conversa que teve com o filho mais novo de Jair Bolsonaro. No diálogo, que ganhou a web nos últimos dias, os dois falam sobre atos sexuais e ciúmes. “A gente viveu um namoro”, revelou Pupe, que teve as declarações rechaçadas pelo herdeiro do ex-presidente.

“Vi você conversando com aquele cara e fiquei bolado. Aí você que fica com raiva de mim? Já é! Então não vai responder?”, disse o 04 em mensagem enviada a Pupe, após pedir para dar uma “rapidinha” antes de a mãe dele acordar.

Sobre o envolvimento, Diego deu detalhes: “Eu morava na mesma casa que ele. Fiquei morando lá por quase 1 ano. A mãe dele não sabia do nosso caso, e eu não sei qual desculpa ele deu pra manter a minha presença lá. Não falávamos sobre esse assunto”.

O promotor de eventos confirmou que dormia no quarto ao lado do de Renan, que mantinham relações íntimas, mas que não dormiam juntos. Inclusive, ele compartilhou um print em que o 04 pede que ele leve preservativos. “Tá na minha nécessaire”, sugeriu. E Pupe manda um ponto de interrogação, porque não havia entendido. “Leva camisinha”, completou.

Diego Pupe ainda esclareceu a acusação de ter adulterado as conversas com o antigo assessorado. “Eu não preciso fazer manipulação. Tudo o que eu falo, eu provo. Quem tá tentando manipular é o Renan, que até mudou o corte de cabelo pra parecer mais homem”, ressaltou, garantindo que o 04 é gay, e não bissexual.