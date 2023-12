Diretoria do Rio Branco adia início dos treinamentos para a próxima temporada

O elenco do Rio Branco deveria ter iniciado nesta terça, 26, no José de Melo, os treinamentos visando a temporada de 2024, mas o técnico Carlos Júnior perdeu o voo para a capital acreana e por isso a data do início da preparação foi adiada.

“Não poderíamos começar os treinamentos sem técnico e preparador físico. Vamos tentar resolver essa situação o mais rápido possível para podermos iniciarmos os trabalhos”, explicou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Atletas desembarcaram

Os laterais Peu e Querobino e o zagueiro Uberaba e o meia Dunha desembarcaram para disputar a temporada de 2024 pelo Estrelão. “Mudamos a nossa base, mas teremos atletas identificados com o clube. O Evandro Gigante (goleiro) chega até segunda. Teremos um grupo forte para os desafios de 2024”, avaliou o dirigente.