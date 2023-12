Diretoria do Rio Branco encerra parceria com Sena Madureira

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou nesta quinta, 7, o encerramento da parceria do clube com a prefeitura de Sena Madureira.

“Tínhamos um acordo com a prefeitura de Sena, mas nada do acordado foi cumprido. Estamos esperando há mais de 30 dias e por isso resolvemos desistir do acordo”, declarou Valdemar Neto.

Profissionais liberados

Segundo Valdemar Neto, os profissionais de Sena Madureira foram liberados da comissão técnica da equipe Sub-20. “Estávamos trabalhando com um preparador físico, um mordomo e um roupeiro. Eles estavam com a delegação do Rio Branco em Nova Friburgo e devem retornar à capital acreana no fim de semana”, explicou o presidente.

Realizar contratação

Valdemar Neto confirmou a contratação de um preparador físico para sequência da preparação elenco Sub-20. “Temos opções no Rio de Janeiro. Vamos acertar essa contratação até o fim desta semana”, afirmou o dirigente.

Sub-20 do Rio Branco deveria receber uma ajuda financeira para Copinha/Foto Manoel Façanha