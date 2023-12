Diretoria do Rio Branco fecha a contratação de Evandro Gigante

Um velho conhecido da torcida do Estrelão está de volta. A diretoria do Rio Branco anunciou na noite desta terça, 12, a contratação do goleiro Evandro Gigante. O atleta atuou no Mais Querido na temporada de 2022 e foi uma peça importante na boa campanha do Brasileiro da Série D.

“Fechamos com Gigante e o nosso objetivo é tentar qualificar cada vez mais o elenco”, declarou o presidente Valdemar Neto.

24 atletas

Sem revelar as posições, Valdemar Neto ainda vai tentar algumas contratações para fechar o grupo visando o início da preparação. O Rio Branco começa os treinos no dia 26 deste mês, no José de Melo.

“Temos um grupo com 24 atletas e ainda precisamos de três peças. A ideia é entregar o grupo completo para comissão técnica no início da preparação”, afirmou o dirigente.