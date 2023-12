Do Acre, criança pede miniatura de carro dos Correios e presidente do órgão adota carta

A campanha “Papai Noel dos Correios” recebeu quase 2 mil cartinhas em todo o Estado do Acre e uma delas foi do Miguel, de 7 anos. O canal oficial dos Correios no YouTube repercutiu o pedido do menino: um carrinho miniatura dos Correios.

SAIBA MAIS: Com quase 100% das cartas adotadas, campanha “Papai Noel dos Correios” encerra sexta-feira

Miguel disse aos Correios que ver os carros passando nas ruas e acha bonito. Já a mãe, Maria Rosângela, disse que azul e amarelo – as cores dos carros – são as preferidas do garotinho. “Ele sabe até o modelo dos carros dos Correios”, disse.

Segundo a Assessoria de Comunicação do órgão, a cartinha de Miguel será adotada pelo presidente Fabiano Santos.

Veja o vídeo: