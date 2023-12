Do sexo anal à sentada: veja o que mais bombou na coluna em 2023

Faltam poucos dias para 2023 chegar oficialmente ao fim, mas algo que não se pode negar é que, nesses últimos 12 meses, o que não faltou foi assunto bombando no que diz respeito a sexo na coluna Pouca Vergonha.

Seja por desconhecimento, curiosidade ou apenas porque é um assunto que interessa, o fato é que existem alguns temas específicos que chamam mais a atenção do público no segmento sexual.

Para relembrar os melhores momentos, a coluna elenca os cinco assuntos que mais bombaram em 2023:

Relacionamento aberto

As modalidades não-mongâmicas de relacionamento têm ganhado cada vez mais espaço entre o público, não só no que diz respeito a buscar informações sobre novas formas de se relacionar, mas também de implementar e tentar novos formatos. Amor livre, ménage, poliamor, dentre tantas outras nuances da não-monogamia foram um dos maiores destaques de 2023.

Sexo anal

Sempre um tabu, mas sempre um ícone. O sexo anal é, sem dúvidas, um dos assuntos que mais bombaram todos os anos na Pouca Vergonha. E para quem procurava por dicas e esclarecimentos sobre o assunto, conteúdo sobre sexo anal não faltou.

Sexo oral

Podem existir outras práticas sexuais, mas a verdade é que “cair de boca” nunca sai de moda e nem do gosto das pessoas. O sexo oral também é um dos campeões entre os assuntos abordados na coluna.

Fetiches

Cada vez mais se entende que os fetiches, desde que praticados com total consentimento de todas as partes e com segurança, são práticas válidas e saudáveis de praticar no sexo — por mais inusitadas que possam parecer.

Sex toys

Por último, mas não menos importante, os sex toys também tiveram seu lugar no ranking de assuntos que mais bombaram. Desde dicas de sex toys para ocasiões específicas até posições para usá-los da melhor forma, a coluna deu destaque para os brinquedinhos sexuais em 2023.