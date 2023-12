Domingo será de sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes no Acre

O boletim divulgado neste domingo, 24, véspera de Natal aponta que o tempo no Acre será de sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes. As previsões indicam a presença de chuvas a qualquer hora, especialmente em alguns locais, onde poderão ocorrer de forma intensa, acompanhadas de temporais. As áreas afetadas incluem o Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva).

Regiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira (Leste e Sul do Estado): A previsão aponta para um clima quente e abafado, com chuvas pontuais e potencialmente fortes. Há uma média probabilidade de chuvas intensas. Os ventos serão predominantemente fracos e calmos, com rajadas moderadas, provenientes do norte e variações de noroeste e nordeste.

Já em Cruzeiro do Sul e Tarauacá (Centro e Oeste do Estado): Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, com chuvas pontuais, podendo ser fortes. A média probabilidade é de chuvas intensas, acompanhadas por ventos fracos e calmos, com rajadas eventuais, predominantemente do norte e variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas esperadas para algumas localidades do estado são as seguintes:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 21 e 23ºC, e máximas entre 31 e 33ºC.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: Mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas entre 31 e 33ºC.

Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 21 e 23ºC, e máximas entre 31 e 33ºC.

Sena Madureira e Manuel Urbano: Mínimas entre 22 e 24ºC, e máximas entre 31ºC e 33ºC.

Tarauacá e Feijó: Mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas entre 32 e 34ºC.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22 e 24ºC, e máximas entre 30 e 32ºC.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas entre 30 e 32ºC.