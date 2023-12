Domingo quente, com chuvas pontuais, no Acre, aponta previsão

O boletim divulgado neste domingo (10) pelo metereologista Davi Friale afirma que a região norte do Brasil enfrentará condições climáticas marcadas por temperaturas elevadas, sol intenso, nuvens e chuvas passageiras, porém, em alguns pontos, as precipitações podem se intensificar, acompanhadas de temporais. A previsão abrange os estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies bolivianas e da região de selva peruana.

Microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira (Leste e Sul do Acre): Nessas áreas, o clima será quente e abafado, com a presença de sol, nuvens e chuvas pontuais, podendo atingir intensidade forte em alguns locais. A probabilidade de chuvas fortes, acompanhadas de raios, é considerável. Os ventos serão predominantemente fracos e calmos, soprando do noroeste e variando para o norte e oeste.

Microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá (Centro e Oeste do Acre): No centro e oeste do estado, as condições climáticas serão similares, com tempo quente e abafado, sol, nuvens e chuvas pontuais. Existe média probabilidade de chuvas fortes, acompanhadas de raios e ventanias. Os ventos soprarão, em sua maioria, de direção noroeste, com variações para o oeste e norte.

Previsão de Temperaturas: As temperaturas mínimas oscilarão entre 22 e 24ºC em diversas localidades, enquanto as máximas variarão entre 30 e 34ºC, dependendo da região. Alguns destaques incluem: