Drone em show de Alok cai na cabeça de mulher e fica preso no cabelo

Segundo informações da assessoria do DJ, o drone caiu porque alguém o atingiu com uma camisa. Também de acordo com a equipe, após o show, Alok levou os envolvidos até o camarim e se desculpou pelo ocorrido.

Geralmente, esse tipo de gadget é utilizado para filmar apresentações em local aberto, com vista panorâmica. Quando despencou, as hélices do drone enroscaram no cabelo das mulheres, que ficaram presas e, por isso, não conseguiam removê-lo sozinhas. Pelo menos três pessoas ofereceram ajuda.