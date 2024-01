Dupla que teria assassinado comerciante é presa enquanto dormia em casa abandonada

Após o barbado crime ocorrido na noite deste sábado (30), na Vila Albert Sampaio, onde um comerciante foi brutalmente assassinado, e o sobrinho morto em uma troca de tiros, PMs do segundo batalhão receberam a árdua missão de dar uma resposta rápida e positiva à sociedade, que ficou em estado de choque com a morte de um comerciante bastante querido onde residia.

SAIBA MAIS: Comerciante é assassinado com tiro na cabeça, sobrinho persegue bandidos, e também é morto

Foram levantadas várias informações sobre o paradeiro dos criminosos, várias diligências foram realizadas, e as informações davam conta sobre o local onde a dupla estaria escondida. Os militares descobriram que os criminosos abandonaram a moto usada no crime próximo ao ramal da usina e se embrenharam no meio da mata. Eles encontraram uma casa abandonada e, segundo informações, em menos de 24 horas, prendem suspeitos de latrocínio. Os assassinos estavam escondidos no local.

VEJA TAMBÉM: Vídeo mostra momento exato da execução de comerciante em Rio Branco

Eles foram identificados como Roniscley Ribeiro da Silva, de 33 anos – que estava com mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela vara execuções criminais -, e Mayke Wisley Oliveira dos Santos, de 30 anos, também com mandado de prisão em seu desfavor.

A dupla foi presa quando estava dormindo, e mesmo algemada, um deles conseguiu soltar a algema e reagiu à prisão, sendo preciso contê-lo com força moderada.

Já presos, foram encaminhados para a UPA do segundo distrito, onde receberam os atendimentos necessários e, logo em seguida, foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde serão ouvidos pelo delegado plantonista, que dará os devidos encaminhamentos necessários.

Com os criminosos, os policiais também apreenderam duas espingardas, a pistola utilizada no assassinato, e conseguiram recuperar a arma leva do comerciante.